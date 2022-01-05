Военные самолеты РФ остались незамеченными у границ США

Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 смогли незаметно подобраться к южным границам США из-за сбоя в американской системе противовоздушной обороны. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Появление авиации ВВС РФ, да еще и с ядерным вооружением на борту, оказалось неприятным сюрпризом для Пентагона. Однако на перехват самолетов американские истребители так и не поднялись.

Отмечается, что пассивный ответ военных США обусловлен не только фактором неожиданности, но и тем, что Пентагон не имеет сил оперативного реагирования в данном регионе, близ побережья Флориды. В случае реального вооруженного конфликта это позволило бы российским войскам уничтожить основные американские стратегические центры.

Ранее в ноябре самолеты Ту-160 поднялись в воздух у границ Белоруссии на фоне растущей напряженности между Минском, Евросоюзом и НАТО. Подробнее — в нашей статье.