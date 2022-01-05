Первая ракетка мира Джокович не может въехать в Австралию из-за ошибки при подаче визы

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович не смог въехать в Австралию из-за ошибки при оформлении визы.

Новак Джокович не смог пройти паспортный контроль в Мельбурне из-за допущенной членом его команды ошибки при оформлении визы Австралии. Об этом информирует The Times. Член команды Джоковича оформил тип визы, который не допускает того факта, что сербский спортсмен имеет медицинское освобождение от вакцинации от COVID-19.

Не исключено, что первая ракетка мира пропустит Открытый чемпионат Австралии. Турнир «Большого шлема» пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.