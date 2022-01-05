Петербуржцы массово жалуются на коммунальную аварию и отсутствие отопления в домах

Более 50 домов Невского района Петербурга остались без тепла из-за прорыва трубы на проспекте Большевиков.

В результате неисправности теплоснабжения утром 5 января многие жители Невского района начали замерзать в своих домах. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, ЖКС продолжают их игнорировать, поэтому жильцы вынуждены сидеть в неотапливаемых квартирах.

Отопление отключили в более чем 50 домах по всему району. В пресс-службе компании «Теплосети» заявили, что на данный момент было принято решение о замене поврежденного участка трубопровода, и около восьми часов 6 января отопление снова дадут.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ругал ЖКС и управляющие компании за «расхлябанность» и заявлял, что каждый подобный случай необходимо держать на личном контроле. Однако горожане продолжают страдать от неубранного снега и аварий на теплосетях.