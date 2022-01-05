Режим чрезвычайного положения объявлен на всей территории Казахстана

Режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана по решению местных властей на фоне протестов.

Президент государства Касым-Жомарт Токаев изначально объявил чрезвычайное положение в нескольких регионах, а теперь режим введен на всей территории Казахстана. Также он занял должность председателя Совета Безопасности страны и предупредил, что власти будут жестко действовать в отношении правонарушителей.

Протесты начались в Казахстане 2 января в городах Жанаозен и Актау, которые расположены в Мангистауской области. К 4 января беспорядки охватили всю страну. Участники требовали снизить цены на газ для автомобилей, которые резко возросли.