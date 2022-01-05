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Режим чрезвычайного положения объявлен на всей территории Казахстана

Общество
Режим чрезвычайного положения объявлен на всей территории Казахстана

Режим чрезвычайного положения ввели на всей территории Казахстана по решению местных властей на фоне протестов.

Президент государства Касым-Жомарт Токаев изначально объявил чрезвычайное положение в нескольких регионах, а теперь режим введен на всей территории Казахстана. Также он занял должность председателя Совета Безопасности страны и предупредил, что власти будут жестко действовать в отношении правонарушителей.

Протесты начались в Казахстане 2 января в городах Жанаозен и Актау, которые расположены в Мангистауской области. К 4 января беспорядки охватили всю страну. Участники требовали снизить цены на газ для автомобилей, которые резко возросли.

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