Митингующие жители Талдыкоргана снесли памятник экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Акции протеста начались и в Талдыгоргане в Казахстане. Участники массовых беспорядков устроили погром на улицах города. «Под раздачу» попал и памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который демонстранты снесли. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что с 1 января 2022 года Казахстан перешел на рыночное формирование цен на сжиженный газ. Из-за этого стоимость топлива выросла ровно в два раза, достигнув отметки 120 тенге за литр. Вечером 4 января в Жанаозене и Актау вышли первые участники акций протеста, недовольные такими ценовыми реформами.

К настоящему моменту в митингах участвуют жители Актобе, Алма-Аты, Павлодара, Актау и Талдыкоргана. Во всех городах, где проходят протесты, происходят ожесточенные столкновения силовиков с участниками массовых беспорядков. Меньше, чем за сутки количество пострадавших превысило отметку 500.