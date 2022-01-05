Плохая уборка снега в Петербурге превратила поход по улицам в серьезное препятствие

Жители Санкт-Петербурга продолжают сталкиваться с серьезными проблемами, вызванными плохой уборкой снега в городе.

Неспособность администрации города справиться со снежным коллапсом перешла из 2021 года в 2022-й. И хотя морозная погода в Северной столице сменилась оттепелью, уборка улиц по-прежнему представляет для коммунальщиков неразрешимую проблему. В частности, подписчица Telegram-канала «78 новости» сообщила, что тротуары Загородного проспекта больше напоминают каток, что сделало даже простой поход в магазин серьезным препятствием.

«Все переходы в лужах, приходится либо обходить через проезжую часть, либо довольствоваться грязевой ванной для ботинок. В этой ситуации очень жаль пожилых людей, которые вынуждены ходить по этому заморожено-таящему аду», — отметила петербурженка.

Несмотря на удручающую ситуацию со снегом в городе, губернатор Петербурга Александр Беглов заверял, что власти полностью готовы к приходу зимы. Однако в очередной раз громогласное заявление градоначальника оказалось пустой бравадой, что лишь еще больше разозлило горожан.