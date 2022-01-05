Пожар произошел в здании государственного телеканала «Казахстан» в Алма-Ате

Акции протеста в различных частях Казахстана стали приобретать разрушительный характер. Митингующие уже захватили и подожгли здание администрации в Актобе. Похожая ситуация сложилась в Алма-Ате: протестующие оккупировали здание резиденции президента, аэропорт, а теперь и здание государственного телеканала «Казахстан», устроив там пожар.

Согласно данным Orda.kz, участники массовых беспорядков ворвались в здание государственного телеканала и разгромили первый этаж. На втором протестующие устроили пожар, избив при этом одного из сотрудников «Казахстана». Иных подробностей пока не приводится.

Напомним, что с 1 января текущего года Казахстан перешел на рыночное формирование цен на сжиженный газ. Из-за этого цена на данный вид топлива увеличилась ровно в два раза — до 120 тенге за литр. Спустя три дня на улицы Жанаозена и Актау вышли первые участники акций протеста, выражая свое недовольство такими изменениями.

Вскоре к протестам присоединились жители Актобе, Алма-Аты и Павлодара. Сейчас во всех городах, где проходят митинги, происходят ожесточенные столкновения силовиков с участниками массовых беспорядков. Количество пострадавших превысило отметку 500 еще несколько часов назад.