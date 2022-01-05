Более 20 петербуржцев за сутки получили травмы из-за неубранного снега и наледи

Снегопад снова накрыл Санкт-Петербург и принес в город множество коммунальных проблем. Свыше 20 жителей получили травмы за прошедшие сутки из-за неубранных улиц.

Слой снега покрыл неубранные наледи на тротуарах, что затруднило передвижение по городу. Нечищенные дороги стали непроходимыми, пешеходы опасаются передвигаться по тротуарам. Серьезное ДТП зафиксировали на Обводном канале. Легковую машину занесло на заснеженном асфальте, она вылетела на встречную полосу и врезалась в сугроб, который коммунальщики не убрали с обочины, пишет издание «Народные Новости».

«Почему в этом году как-то странно чистят дороги?? Они все время в снегу, даже после чистки», — задалась вопросом одна из горожанок.

Также снежные завалы создают проблемы для пешеходов. За последние сутки 27 петербуржцев получили травмы из-за скользких дорог.

«Варшавская. Не один тротуар не почищен, во дворах снег видимо до весны лежать будет», — прокомментировал обстановку житель Петербурга.

Жалобы на некачественную уборку снега в Северной столице поступают от жителей с начала зимы. Однако Смольный и губернатор Александр Беглов продолжают игнорировать проблемы в коммунальной сфере.