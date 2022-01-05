Полицейские отстреливаются от штурмующих здание РОВД в Алма-Ате протестующих

Участники массовых беспорядков пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. Полицейским приходится отстреливаться.

Отделение находится в спальном районе и окружено жилыми домами. По информации местных СМИ, именно сюда были доставлены задержанные протестующие. Силовики заняли позиции на крыше здания — они стреляют и бросают светошумовые гранаты.

Несколько часов назад неподалеку подожгли здание отделения правящей партии Nur Otan. Массовые акции протеста охватили Казахстан после повышения цен на топливо. Их участники захватывают администрации и сжигают полицейские машины.