Здание департамента полиции Алма-Аты перешло в руки протестующих

Протестующие продолжают громить все, что попадается им на пути и штурмовать здания. Под прицел попал департамент полиции Алма-Аты.

Участники беспорядков ворвались в здание и захватили его. Кроме того, они бьют стекла в служебных машинах и поджигают их. Митингующие ранее захватили резиденцию президента и здание администрации города.

Попытки усмирить толпу, которая вышла из-под контроля, пока бесплодны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен покидать свой пост и обещал наказать всех причастных к случившемуся.

Поводом для беспорядков стали цены на топливо, которые после Нового года взлетели вверх. Правительство обещало урегулировать этот вопрос, однако ситуация не изменилась.