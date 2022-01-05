Серийные российские самолеты МС-21 сойдут с конвейера в 2024 году

Массовое производство российских среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21 с двигателем и крылом отечественной разработки начнется с 2024 года, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Испытания данного вида самолетов стартуют уже в 2022 году и продолжатся в 2023-м. В конце прошлого года в воздух был впервые поднят МС-21 с композитным крылом российской разработки. Уже через два года начнется производство из полностью отечественных компонентов, добавил Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В 2023 году государственная корпорация планирует выпустить шесть МС-21, в 2024-м — 12, в 2025-м — 32, а 2027-м — 76. Кроме того, к 2024 году полностью российским станет и другой самолет — Sukhoi Superjet 100, подчеркнул глава Ростеха.

Корпорация ранее опубликовала видео с однодвигательным истребителем, представленным на площадке МАКС-2021. Разработчик воздушного судна — компания «Сухой».