Росгидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Петербурге до 7 января

Желтый уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге был продлен до 7 января. Об этом сообщили представители Росгидрометцентра. Отмечается, что решение было принято в связи с образованием гололеда на улицах Северной столицы.

Согласно классификации, желтый уровень погодной опасности объявляется при потенциально опасных погодных условиях. Петербуржцев просят соблюдать особую осторожность при движении по улицам города. Кроме того, синоптики рекомендуют автовладельцам воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском возникновения ДТП.

С наступлением зимы жители Санкт-Петербурга столкнулись с образованием гололедицы, появлением сугробов и свисающими с крыш сосульками. Все это создает опасность для их жизни и здоровья, а также вызывает проблемы с движением транспорта. Так, в городе были зафиксированы десятибалльные пробки, вызванные неудовлетворительной работой коммунальных служб. При этом губернатор Александр Беглов не торопится выводить на улицы города снегоуборочную технику. Расчищать дороги должны более тысячи единиц техники, однако по состоянию на 4 января на улицах города работали лишь 250 уборочных машин.