Полузащитник Отавио может перейти из «Бордо» в ЦСКА

Бразильский футболист «Бордо» Отавио может стать игроком московского ЦСКА.

ЦСКА готовится сделать предложение по трансферу бразильского полузащитника Отавио, выступающего за «Бордо». Об этом пишет «Чемпионат».

«Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с "Бордо" о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», — рассказал источник издания.

Отавио является воспитанником бразильского «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до перехода в «Бордо». В нынешнем сезоне хавбек французского клуба провел 17 матчей и не отметился результативными действиями.

ЦСКА завершил первую часть сезона РПЛ на четвертом месте. Ближайший матч чемпионата России «армейский» клуб проведет 26 февраля. ЦСКА на выезде сыграет с московским «Спартаком».