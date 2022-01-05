Ипотечные ставки в 10–12% вернут спрос россиян на жилье к допандемийным уровням

Продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка может повлечь снижение спроса на жилищные займы в России. Об этом РИА Новости заявил управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин.

Программы государственной поддержки и снижение ставки регулятора спровоцировали значительный рост спроса на недвижимость с начала пандемии коронавируса. Однако ужесточение денежно-кредитной политики способно переломить эту тенденцию.

«Наиболее вероятным сценарием становится сохранение ставок по ипотеке на протяжении большей части 2022 года в диапазоне 10–12%. "Открытие Research" ожидает, что в 2022 году спрос начнет возвращаться к относительно умеренным уровням допандемийных 2018–2019 годов», — отметил Енин.

Аналитики сервиса ЦИАН ранее спрогнозировали рост цен на недвижимость в 2022 году.