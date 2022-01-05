В Петербурге отказались от экологичных реагентов для очистки улиц в пользу соли и песка

Петербургские власти не научились пользоваться экологичными реагентами в борьбе со снегом по примеру Москвы, поэтому решили вовсе отказаться от них в пользу обычных соли и песка.

Губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что реагенты «портят обувь» горожан, они также неэкологичны и плохо влияют на лапы кошек и собак. Однако специалисты указывают на недостоверность таких слов градоначальника.

Зимой московские дороги и тротуары посыпают четырьмя видами реагентов, в то время как в Петербурге используют только песок и соль. Руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова рассказала, что в состав всех противогололедных реагентов входят одни и те же виды солей: хлористый натрий, хлористый кальций, формиаты из органической соли, мраморная и гранитная крошка. Причем подобные многокомпонентные смеси лучше справляются со своими задачами.

Например,соль перестает плавить лед при температуре в −10...−12 градусов, а вот смесь из соли и хлористого кальция эффективна даже при −20 градусах. Что касается тротуаров, то для их обработки в российской столице используют комбинированные материалы, в которых 70 % занимает мраморная крошка. Такой материал работает как наждачка, а после обработки дорога не скользит, пишут «Невские Новости».

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, губернатор Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.