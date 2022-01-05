Участники акций протеста захватили аэропорт в Алма-Ате

В ряде городов Казахстана продолжаются массовые беспорядки, вызванные повышением цен на топливо. Протестующие уже оккупировали и подожгли здание администрации в Актобе. К настоящему моменту они захватили резиденцию президента и аэропорт в Алма-Ате.

Согласно данным местных СМИ со ссылкой на очевидцев, в настоящий момент проводится срочная эвакуация сотрудников воздушной гавани. Информации о режиме работы аэропорта не поступало, однако в Белавиа ранее сообщали, что самолет из Минска в Алма-Ату вылетит по расписанию.

Митинги начались еще вечером минувшего вторника. К настоящему моменту в акциях протеста принимают участие жители Жанаозена, Актау, Актобе, Алма-Аты и Павлодара. На улицах идут ожесточенные стычки между митингующими и сотрудниками казахстанской полиции.