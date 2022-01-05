Насолить России. Почему США заинтересовались Казахстаном после ухода из Афганистана

На фоне протестов в Казахстане 5 января активизировался Госдепартамент США, поспешивший призвать американских граждан, находящихся в республике, избегать демонстраций. По словам дипломатов, «даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и насилие». Американское генконсульство в Алма-Ате временно закрыли.

Пока руководство Штатов не сделало заявлений в поддержку той или иной стороны конфликта. Тем не менее, для США регион Средней Азии стал важным еще в августе, после вывода войск из Афганистана и падения проамериканского правительства в стране, заявил американист Малек Дудаков.

По его словам, после летних событий США начали переговоры по линии ЦРУ с Казахстаном и другими среднеазиатскими странами о возможности размещения на их территории американских дронов. Однако дальше обсуждения дело не пошло.

Тогда аналитические центры Вашингтона озаботились усилением влияния Штатов в Средней Азии, предложив активнее применять «мягкую силу» — поддержку смены власти и «демократизации» в регионе «при помощи финансовых рычагов и давления со стороны НКО».

«При этом политический класс Америки уверен в том, что борьба за сферы влияния в Средней Азии в будущем приведет к конфликту России и Китая. Однако для этого должен произойти определенный спусковой крючок, каким может стать, например, война или революция в регионе», — отметил Дудаков в Telegram-канале.

Prt Scr youtube.com / Reuters

Политолог также напомнил о многочисленных скандалах в США «о казахских деньгах»: так, с Казахстаном имело «тесные контакты» семейство Клинтонов, которое, по данным СМИ, якобы получило десять миллионов долларов за лоббистские услуги. Также речь идет о связях сына президента США Хантера Байдена с казахским олигархом Кенесом Ракишевым: вместе они пытались, хоть и безрезультатно, вести совместный бизнес в Америке, утверждает Дудаков.

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