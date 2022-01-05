Кадыров призвал протестующих в Казахстане вести себя мирно

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с обращением к народу Казахстана на фоне непрекращающихся беспорядков в республике.

По его словам, для чеченского народа судьба Казахстана играет огромную роль из-за близости регионов.

«Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание», — сказал он.

Вместе с тем Кадыров призвал протестующих снизить накал и вести себя мирно. Тем более власти государства пошли на уступки и выполнили требования, резюмировал он.

Стоит отметить, что жители Казахстана взбунтовались из-за резкого повышения цены на сжиженный газ. Накануне стоимость была снижена, но протесты продолжились.