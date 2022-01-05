Байден повторил оговорку Кличко в обращении к гражданам США о ситуации с коронавирусом

Президент США Джо Байден во время обращения к американцам допустил оговорку, заявив, что сейчас 2020 год. В своем выступлении он говорил о мерах правительства по борьбе с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Трансляция речи главы Белого дома опубликована в официальном Twitter-аккаунте лидера США. Соответствующая ошибка спровоцировала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей.

«Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но ради всего святого, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть», — сказал Байден.

Для многих людей 2020 год был связан с негативными событиями и они не обрадовались «возвращению» в тот период.

«Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище», — написал один из пользователей Сети. «Посмотрим, что сегодня учудит администрация Байдена, они ведь думают, что у нас снова 2020», — согласился другой.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил похожий ляп в новогодней речи. Украинский политик поздравил граждан с новым 2220 годом.