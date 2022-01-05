Президент Казахстана заявил об убийстве силовиков в ходе стычек с протестующими

Полицейские погибли в ходе противостояния силовиков с протестующими в Казахстане, заявил в обращении к нации президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава страны отметил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, которую ранее занимал экс-глава республики Нурсултан Назарбаев. Он возмутился тому, что происходит на улицах городов. По его словам, протестующие избивают военнослужащих, водят их обнаженными по дорогам, насилуют женщин, грабят магазины.

Токаев подчеркнул, что власти намерены пресечь провокации. По его словам, он не намерен покидать свой пост, и все правонарушители понесут заслуженное наказание.

Протесты начались на фоне повышения цен на топливо. Правительственная комиссия согласилась на условия демонстрантов о снижении тарифов, однако беспорядки продолжаются. Митингующие подожгли резиденцию президента и берут штурмом мэрии.