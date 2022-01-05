Далеко не всем полицейским в США предъявляют обвинения за совершенные преступления, и только каждый третий получает реальный тюремный срок.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный предпринимателем Евгением Пригожиным, проанализировал статистику и выяснил, между общественным имиджем полиции и реальной ответственностью за ущемление прав граждан существует огромная пропасть. При этом американские правозащитники активно выступают против полицейского произвола и поддерживают идею реформирования силовых структур, сообщает ФАН.

«Согласно независимым исследованиям, в 98,3% всех случаев превышения сотрудниками полиции своих полномочий, офицерам не предъявляется никаких обвинений. Профсоюзы, защищающие полицейских от расследования, правовые стандарты, дающие им возможность уходить от ответственности, и тенденция верить офицерам на слово — все это и привело к печальной статистике обвинительных приговоров для сотрудников правоохранительных органов», — говорится на сайте ФБР.

Ежегодно сотрудники полиции в Соединенных Штатах убивают около тысячи человек. С 2005 года суд арестовал 121 офицера по обвинению об убийстве или непредумышленном убийстве. Но только 44 дела из 95 в конечном счете дошли обвинительных приговоров.

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями поддерживают призывы американцев, требующих изменить полицейскую систему. Они надеются, что корректировки в законодательстве позволят сделать местные правоохранительные органы в стране более гуманными.