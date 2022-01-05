Токаев в обращении к нации заявил о намерении действовать жестко в отношении протестующих

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о своем вступление в должность председателя Совет безопасности республики. До него этот пост занимал бывший казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

«С сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жестко», — заявил президент Казахстана в своем обращении к нации в среду.

Массовые протесты захлестнули Казахстан 2 января. Поводом для выхода людей на улицы стало недовольство резким повышением цены на газ с нового года. На фоне акций глава республики объявил о режиме ЧП в двух областях, а также принял решение о роспуске правительства.