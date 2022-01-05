Премьер Австралии пригрозил «отправить домой» первую ракетку мира Джоковича

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что лидер рейтинга ATP Новак Джокович может быть выслан из страны в связи с отсутствием сертификата о вакцинации от COVID-19.

Скотт Моррисон заявил, что Новак Джокович «отправится домой первым же самолетом», если властей страны не убедит его медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции. Слова австралийского премьера приводит Daily Mail.

«Новак Джокович по прибытии в Австралию, если он не вакцинирован, должен предоставить приемлемое доказательство того, что он не может быть вакцинирован по медицинским соображениям, чтобы путешествовать на тех же условиях, что и полностью вакцинированные люди», — отметил Моррисон.

Накануне организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что Джокович получил медотвод. Заявку первой ракеткой мира на получение документа, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса, рассматривали две независимые комиссии. Турнир «Большого шлема» пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата Австралии.