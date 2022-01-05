Интернет и телефонная связь перестали работать в Нур-Султане и Алма-Ате

Телефонную связь и интернет отключили в столице Казахстана Нур-Султане, а также в Алма-Ате. Отключение произошло на фоне протестов.

Интернет и телефонная связь перестали работать около 17:00 по местному времени. Кроме того, интернет-провайдер Казахтелеком отключил подключение к Сети по всей стране.

Ранее жители других стран пожаловались на проблемы, возникающие при попытке связаться с родными и близкими, находящимися в Нур-Султане и Алма-Ате по телефонной связи и через мобильные мессенджеры. Также за заграницей пропал доступ к ряду казахстанских сайтов, в том числе и тем, которые принадлежат СМИ.

В Казахстане ранее начались протесты, связанные с повышением цен на топливо. Первые митинги прошли в Мангистауской области, а затем переросли в массовые и захватили всю страну.