Токаев возложил ответственность за протесты на Правительство Казахстана

Особая ответственность за допущение протестной ситуации в Казахстане лежит на правительстве. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана прокомментировал протесты, которые охватили страну в новом году. На сайте администрации президента указано, что Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подал прошение об отставке. Токаев принял это заявление.

Режим ЧП действует в Алма-Ате и Мангистауской области. Ограничения предполагают комендантский час, запрет на массовые мероприятия и ряд других мер.