Протестующие заняли резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате

Активисты проникли и заняли старую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.

Захваченное здание находится около действующей городской администрации. По сообщениям местных информационных агентств, в резиденции наблюдается пожар.

«Все вокруг в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», — сообщало ранее издание «Vласть».

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на сжиженный газ для автомобилистов. После корректировки стоимости энергоносителей активисты не прекратили протесты, а, напротив, продолжили выдвигать новые требования к руководству республики.