Урал возглавил рейтинг федеральных округов по росту реальных зарплат за 2021 год

Реальная зарплата в прошлом году активнее росла в Уральском федеральном округе (УФО), при этом на Северном Кавказе она, напротив, снизилась, следует из данных аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru «Банк данных заработных плат».

Авторы исследования сравнили доходы сотрудников в федеральных округах в 2020-м и 2021 годах. Лучшая динамика фиксируется на Урале — прирост составил 12%. За основу брались данные зарплат работников уровня «специалист» и «ведущий специалист». Таким образом, доход в 2021 году составил 62,8 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге аналитиков занял Сибирский федеральный округ с ростом в 8%. Замыкают тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем в 6%. Четвертое место разделили Москва, Подмосковье и Южный федеральный округ — 5%. При этом в столице и регионе самые высокие показатели: работники в 2021 году в среднем получили 93,7 тысячи рублей.

Президент Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, заявил, что в России начали расти реальные зарплаты граждан. По его словам, к концу 2021 года доходы вырастут в среднем на 3,5%.