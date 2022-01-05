Байден расскажет «правду» о прошлогоднем штурме Капитолия сторонниками Трампа

Ровно год спустя после штурма вашингтонского Капитолия президент США Джозеф Байден намеревается «рассказать правду» о тех событиях. Газета The Guardian пишет, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о готовящемся выступлении демократа после того, как аналогичную «юбилейную» пресс-конференцию отменил бывший президент Дональд Трамп.

«В четверг [6 января] президент [Байден] собирается рассказать правду о том, что произошло, а не о той лжи, которую некоторые распространяют по сей день, и не о той опасности, которой она является для верховенства закона и нашей системы демократического управления», — заявила Псаки.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, посвященную годовщине штурма Капитолия, которую он хотел провести в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Республиканец объяснил это тем, что специальный комитет, занимающийся расследованием событий 6 января 2021 года, является «предвзятым и некомпетентным».

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Достаточно вспомнить о том, что за полгода американским спецслужбам и членам спецкомитета так и не удалось найти «организаторов» того митинга. За это время ФБР арестовало более 570 предполагаемых участников, многие из которых получили реальные тюремные сроки. При этом внутренняя разведка не обнаружила признаков того, что действия митингующих в тот день кто-либо координировал.

Справка ПС

6 января прошлого года в Капитолии должно было пройти заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов, однако оно было прервано массовыми протестами американцев, несогласных с победой Джозефа Байдена и большинством демократов в Сенате США. Буквально за несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, а конгрессменов пришлось эвакуировать.

В ходе беспорядков правоохранители, вставшие на защиту Капитолия, убили пятерых американцев. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.