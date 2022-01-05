Видео пожара в алматинской резиденции президента Казахстана опубликовали в Сети

Кадры с горящей резиденцией казахстанского президента в Алма-Ате появились в интернете.

Недавно в стране начались беспорядки на фоне подорожания топлива для автотранспорта в два раза. Погромы переросли в беспорядки в части крупных городов Казахстана.

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен пожар в президентской резиденции. Речь идет о здании в городе Алма-Ата. Также на кадрах видны митингующими, некоторые из них вооружены предметами, похожими на резиновые дубинки.

Ранее ситуацию в Казахстане прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что государство не обращалось за помощью к Москве.