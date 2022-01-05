Песков прокомментировал предоставление помощи Казахстану со стороны РФ

Казахстан не обращался к российской стороне за помощью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в сложившейся ситуации важно, чтобы никто не вмешивался извне.

«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал он.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане начались после решения властей о двукратном поднятии цен на газ для автомобилей. После корректировки стоимости энергоносителей активисты продолжили выдвигать новые требования к руководству республики. Столкновения с силовиками продолжаются в крупных городах страны.