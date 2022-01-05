«Легализуйте многоженство». Кто подставил жителей Казахстана «протестными» требованиями

В разгар протестов в Казахстане 5 января, когда демонстранты уже ворвались в здания госучреждений, а силовики начали переходить на сторону протестующих, в соцсетях появился странный перечень «требований гражданина Республики Казахстан».

Помимо уже озвученного митингующими снижения пенсионного возраста и цен на товары в списке появилось еще несколько условий, удививших, прежде всего, самих жителей Казахстана. Речь идет, к примеру, о «легализации многоженства для отдельных категорий граждан», запрете браков с иностранцами, предоставлении независимости нефтедобывающей Мангистауской области, выходе Казахстана из Евразийского союза и даже законодательном признании казахского языка «как единственного языка общения».

Но ключевое, финальное требование расставило все точки над «i» в риторических вопросах экспертов о бенефициарах массового протеста: «Вернуть Аблязова и снять с него все обвинения».

Главный оппозиционер Казахстана

Мухтар Аблязов — крупный бизнесмен и лидер движения «Демократический выбор Казахстана», последние 12 лет проживающий во Франции. В 1998 году он стал министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, а до этого возглавлял влиятельный «Астана-Холдинг». Спустя год государственной службы, в 1999-м, Аблязов рассорился с республиканским руководством и ушел в отставку, напоследок раскритиковав Нурсултана Назарбаева.

Ответ не заставил себя долго ждать. В том же году экс-министру предъявили обвинение в хищении денежных средств, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки. Суд приговорил его к шести годам колонии, но уже через год Аблязов вышел на свободу. Примечательно, что вступились за него ведущие западные правозащитные организации — Human Rights Watch и Amnesty International. О политическом характере преследования говорили и в Европарламенте, и в Госдепартаменте США.

После выхода из тюрьмы Аблязов продолжал владеть «БТА банком» — крупнейшим частным банком в Казахстане. В 2009 году его обвинили в хищении шести миллиардов долларов: банкир все отрицал и покинул страну. При этом бывший чиновник продолжил тайно поддерживать «Демократический выбор Казахстана», признанный судом Астаны экстремистской организацией, а в 2017 году внезапно объявил о перезапуске движения. В 2018 году Аблязова приговорили заочно к пожизненному сроку за организацию заказного убийства своего партнера по бизнесу, но банкир скрылся от правосудия.

При этом Аблязов откровенно признается в том, что координирует «действия по протесту и смене режима Назарбаева». Любопытно, что WhatsApp казахского политика оформлен через украинские телефонные номера, а брать штурмом здания областных и городских администраций демонстранты начали аккурат после призыва.

«Собираемся возле акиматов. Если мы соберем десятки, сотни тысяч людей, то полиция перейдет на сторону народа!» — заявил Аблязов в Facebook.

Тем временем в Алма-Ате горят все этажи здания акимата, подвергшегося нападению протестующих. Окутана огнем и резиденция президента Казахстана.

Prt Scr youtube.com / Radio Free Europe/Radio Liberty

«Тут уж точно не простой народ»

Жители севера республики гадают, кто «вбросил» в соцсети очевидно провокационные требования. Выдвинутые неизвестными условия люди не поддерживают.

«Полный бред. Аблязовские припыхатели тут как тут. Многие пункты по делу, не спорю. Но некоторые это просто маразм», - отмечает подписчица Instagram-аккаунта petropavlovsk_city.

«…Некоторые пункты прям невооруженным глазом видно, что притянуты за уши для разжигания сами-знаете-чего… Тут уж точно не простой народ автор сего творения», — гласит один из самых популярных комментариев под постом с «требованиями граждан Казахстана».

Несмотря на нежелание протестующих «майданить» по украинскому сценарию, сам Аблязов, кажется, ему привержен. И готовит экс-президенту Назарбаеву «ростовскую» судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Знайте, что Назарбаев улетит к [президенту РФ Владимиру] Путину или в Китай на своем самолете, а вы останетесь здесь. И те, кто совершал преступления против народа, понесут наказание. Вы — часть народа. Сделайте правильный выбор. Сейчас», — заявил Аблязов в Instagram.

Протесты в Казахстане начались 2 января, когда цены на газ резко увеличились в два раза. Первыми на демонстрации вышли жители западных областей республики, где особенно развита нефтегазовая промышленность. Недовольных граждан поддержали рабочие местных предприятий.

Подробнее о том, что происходит в соседней стране и чего изначально хотели митингующие, рассказал корреспондент «ПС».