Депутаты Госдумы планируют принять закон о пожизненном заключении педофилов в 2022 году

Депутаты Государственной думы намерены принять закон о пожизненном заключении педофилов в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Закон о пожизненном заключении под стражу педофилов в России могут принять уже в 2022 году. Общество поддерживает введение максимально жестких мер в отношении тех, кто был осужден за совершение насильственных действий над детьми, отметил Володин.

«Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», — заявил спикер Госдумы на своем канале в мессенджере Telegram.

По словам Володина, жители России уверены, что пожизненного заключения для преступников мало. Нарушителей предлагают отправлять в самые суровые условия, чтобы отбывать наказание. Вопрос следует проработать вместе с представителями ФСИН, подытожил спикер Госдумы.