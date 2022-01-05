Аким Костаная пообщался с протестующими гражданами Казахстана и выслушал их требования

Аким Костаная Кайрат Жумашович вышел к гражданам Казахстана и выслушал их требования. Соответствующее видео появилось в Telegram.

Градоначальник казахстанского Костаная установил диалог с протестующими жителями. Один из протестующих в громкоговоритель призвал помогать людям и молодежи.

«Надо эти моменты отрабатывать!» — крикнул демонстрант и потребовал подключить к решению проблем «все компании».

Кайрат Жумашович выслушал протестующего, который также перечислил другие проблемы города.

Казахстан охвачен протестами в связи с повышением цен на газ. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее попросил граждан не поддаваться призывам деструктивных лиц.