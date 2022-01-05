Роскосмос сообщил о спокойной обстановке в Байконуре на фоне протестов в Казахстане

Обстановка в городе Байконуре, который находится в Кызылординской области Казахстана, в настоящее время спокойная.

Сотрудники правоохранительных служб населенного пункта работают в штатном режиме. Об этом сообщили представители пресс-службы Роскосмоса.

В Казахстане проходят протесты из-за повышения стоимости сжиженного газа. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области, Алма-Ате и столице страны Нур-Султане. Режим ЧП будет действовать до 19 января. Также правительство Казахстана отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал Алихан Смаилов.