Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Нур-Султане

Указом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Нур-Султане введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Таким образом, это уже четвертый регион, где власти применяют ограничения.

Ранее чрезвычайное положение ввели в Алма-Атинской области. В период действия режима в регионе создадут комендатуру и усилят охрану общественного порядка. Кроме того, для местных жителей ограничат свободу передвижения, установят проверку документов и личный досмотр. Проведение мирных собраний и других массовых мероприятий запрещено.

Режим ЧП ввели также в Мангистауской области и Алма-Ате. Там особое положение также будет действовать до 19 января. В настоящий момент, по данным СМИ, несколько тысяч человек пытаются сейчас прорваться на территорию Алматинской резиденции президента.

Массовые акции протеста начались из-за цен на сжиженный газ. Президент Казахстана поручил разобраться в ситуации, была создана специальная правительственная комиссия, а против собственников автозаправок было начато расследование на предмет ценового сговора.