Политолог Чаплыга не исключил расчленение Украины в будущем

Расчленение Украины может произойти в физическом, экономическом или геополитическом плане. Об этом заявил политолог Михаил Чаплыга.
Эксперт прокомментировал будущее Украины. По словам Чаплыги, решение властей по реализации Минских соглашений определит дальнейшую судьбу страны. Политолог выступил с таким заявлением в эфире канала Politeka.
«Очень важно, что решит власть по поводу экономической удавки, наброшенной Западом», — констатировал аналитик.
Политолог также не исключил, что произойдет расчленение Украины, а в новом году нагрянет последняя волна кризиса государственности в стране.
Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал переворот в Киеве. Однако ничего не произошло, вопреки словам главы Украины.