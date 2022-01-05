Протестующие разгромили медицинский центр и уничтожили две машины скорой помощи в Алма-Ате

Протестующие мешают работе бригад скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты.

Управление общественного здоровья города сообщило, что агрессивные граждане врываются в медучреждения Алма-Аты, где наносят вред имуществу и оборудованию поликлиник и больниц. Отмечается, что в результате их действий пострадали несколько медицинских работников.

«Пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что протестующие уничтожили две машины скорой помощи, а также разбили стекла в нескольких отделениях кардиологического центра. В Наурызбайском районе города перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою клинической больницы №7.