Тысячи митингующих пытаются проникнуть в резиденцию казахстанского президента в Алматы

Несколько тысяч человек стремятся попасть на территорию Алматинской резиденции президента Казахстана, об этом сообщают местные СМИ.

Недавно в стране начались погромы, которые позже переросли в протесты. Люди вышли на улицы на фоне подорожания топлива для автомобилей в два раза.

Издание «Vласть» сообщило о попытках митингующих прорваться в резиденцию президента в Алматы. По информации журналистов, проникнуть на территорию пытаются несколько тысяч человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в сложившейся ситуации с митингами. Он также неудовлетворительно оценил работу органа.