Митингующие в Алма-Ате открыли огонь по военным

Участники массовых акций протеста в Казахстане начали стрелять по военнослужащим. Видеозапись с места происшествия уже появилась в Сети.

На кадрах видно, что местные солдаты оттаскивают раненного товарища. Информации о его состоянии пока не поступало, однако, судя по ролику, пострадавший не может самостоятельно передвигаться.

Протестующие в настоящий момент атакуют здание акимата Алма-Аты. На месте произошел крупный пожар, площадь возгорания увеличивается. По данным СМИ, несколько тысяч человек также пытаются сейчас прорваться на территорию Алматинской резиденции президента.