Активисты в казахстанском Жанаозене потребовали вернуть Конституцию 1993 года

Активисты в казахстанском городе Жанаозен выдвинули ряд требований властям страны.

Инициативные граждане, которые недовольны действиями действующего правительства, потребовали сменить режим, а также вернуться к варианту Конституции 1993 года. Вместе с тем активисты заявили о необходимости проведения выборов акима в каждой области, а также поставили ультиматум о том, что протестующих не должны преследовать правоохранительные органы за их антиправительственную деятельность.

Стоит отметить, что народные волнения в Казахстане вспыхнули после решения властей о двукратном подъеме цен на газ для автомобилей. Однако после снижения стоимости на энергоносители протестующие продолжили акции.