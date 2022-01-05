Глава Роспотребнадзора заявила, что заболеваемость COVID-19 снижается во всех регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России.

Медики фиксируют снижение уровня заболеваемости COVID-19 во всех регионах страны. Однако в 45 субъектах среднероссийский показатель превышен, добавила руководитель ведомства.

«По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — подчеркнула она в рамках селекторного совещания с управлениями Роспотребнадзора.

Анна Попова ранее заявила, что в России зафиксировано 103 случая инфицирования новым штаммом коронавируса «Омикрон». Первые случаи заражения этим подвидом COVID-19 были отмечены в конце ноября в Южно-Африканской Республике.