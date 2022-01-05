Захар Прилепин назвал причину протестов в Казахстане

Писатель и один из лидеров «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин уверен, что причина протестов в Казахстане – это капитализм. По словам политика, только «левая повестка» способна благотворно повлиять на ситуацию в государстве.

«Не испытывая никаких особых симпатий к протестующим, мы видим следующее. Мы видим, что самая ходовая и рабочая повестка, которая способна поднять людей — левая. В целом это близко повестке СР ЗП ["Справедливая Россия — За правду"]. Это не потому, повторяю, что протестующие — хорошие. А потому что капитализм в нынешнем виде — зло», — заявил Прилепин.

Ранее соратник Сергея Миронова и Геннадия Семигина высказывался за возвращение бюстов и памятников Иосифу Сталину в российские города. Еще в 2020 году, до начала сентябрьских выборов в Госдуму, Захар Прилепин открыто признавал, что заставил бы памятниками Сталину всю страну.