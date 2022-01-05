Пенсионеры в России стали плательщиками налога на доходы с банковских вкладов

Ряд поправок действующего налогообложения вступил в силу с 1 января 2022 года. Основные изменения коснулись суммы необлагаемого процентного дохода, приводит агентство «Прайм» слова старшего менеджера, консультанта в области налогообложения физических лиц, PwC в России Елизаветы Михалкиной.

Нововведения будут актуальны и для пенсионеров. Госдума рассматривала возможность вывести их списка плательщиков нового налога, но в итоге решение не было принято. Ставка налога будет составлять 13%.

«С этого года налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов (кроме процентов по счетам эскроу и по рублевым счетам со ставкой не более 1% — Прим. ред.). Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как 1 млн. руб. умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода», — пояснила Михалкина.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отмене налога с продажи жилья для семей с детьми.