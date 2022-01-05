Петербург закрепился в лидерах антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург уверенно держится в лидерах антирейтинга по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией среди российских регионов.

Врачи Северной столицы выявили коронавирус у 1273 человек за прошедшие 24 часа. Так, Петербург снова обогнал по суточной заболеваемости Московскую область, в которой зафиксировали еще 775 новых случаев инфекции. Такую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, свыше пяти тысяч петербуржцев встретили Новый год в госпиталях для зараженных COVID-19. В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают 17 больниц. Также в городе развернуто более восьми тысяч коек, половина из которых занята.

Губернатор Александр Беглов еще осенью 2021 года уверял, что в городе удастся достичь коллективный иммунитет к коронавирусу уже в начале 2022 года. При этом реальная обстановка свидетельствует об обратном.