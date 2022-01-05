Протестующие ворвались в здание акимата Алма-Аты в Казахстане

Участников протестов в Казахстане смогли прорваться в здание акимата Алма-Аты. Об этом сообщили местные средства массовой информации. У протестующих с собой есть щиты и палки.

Отмечается, что в здании акимата выбиты окна и двери. Кроме того, над зданием поднимается черный дым. Как сообщает радио Sputnik Казахстан, часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента республики.

Митинги в Казахстане начались после повышения цен на топливо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате, а также в Мангистауской области. Он будет действовать до 00:00 19 января.