На Санкт-Петербург надвигается «Юмит». Так западные синоптики прозвали циклонический вихрь, который движется с северо-запада в сторону города на Неве. По мнению ведущего специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, ясной погоды в ближайшие несколько дней ждать не стоит.

«Он ["Юмит"] закроет небо плотными облаками, вызовет снег, который в юго-западных районах области будет переходить в мокрый снег, и заметно повысит температуру, местами до слабых оттепелей», — сообщил специалист.

На этом фоне петербуржцев предупредили о «желтом» уровне погодной опасности. Это означает, что на город с большой долей вероятности обрушится серьезный снегопад, автомобилистам советуют отказаться от поездок на личном транспорте и как минимум до 7 января пересесть на метро.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Пользователи соцсетей из Петербурга с грустью предрекают новую главу непрекращающейся истории о снежном коллапсе, в которой Смольный и губернатор Александр Беглов ставить точку пока не собираются. В период новогодних праздников город вновь утопает в 10-бальных пробках из-за сугробов, снежной «каши», гололеда и, как следствие, ДТП.

Бездействие коммунальщиков сыграло «в плюс» лишь один раз: накануне «Рено Логан» чуть было не свалился в Обводный канал из-за заноса, однако корпус автомобиля наткнулся на «спасительный» сугроб.

Шансы на то, что власти Петербурга прислушались к нестихающей критике и готовы «победить» снежную стихию, примерно 50 на 50, рассуждает российский политолог Иван Аркатов. Рейтинги Беглова оставляют желать лучшего, однако за несколько недель перехватить контроль над ситуацией в городе не так просто. К тому же в период новогодних праздников, когда половина работников находятся на «каникулах», напомнил эксперт.

«Вполне вероятно, что власти Петербурга пытаются что-то предпринять, чтобы бороться со снегом, но есть просчеты с кадровым составом, с количеством [снегоуборочных] машин, и об этих просчетах известно очень давно. В период праздников это работу настроить сложно, поэтому город ждет очередной снежный коллапс на фоне нового циклона. Даже в тех городах, где коммунальщики работали хорошо, сейчас есть определенный застой в этом плане», — объяснил Аркатов.

Федеральное агентство новостей /

Петербуржцам можно лишь порекомендовать отказаться от поездок на автомобиле и пеших прогулок без крайней необходимости, подвел итог собеседник «Политики Сегодня». Особенно это касается жителей исторического центра Северной столицы, где на голову нередко падают сосульки и куски фасадов, а на местном гололеде получили серьезные травмы уже несколько десятков человек.

Пока горожанам стоит готовиться к Рождеству с «желтым» уровнем опасности. Едва ли стоит надеяться, что за это время петербургские коммунальщики полностью избавятся от гололеда и сугробов.