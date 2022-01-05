Иммунолог Болибок спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 в России

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, когда ждать окончания пандемии коронавирусной инфекции на территории России.

Пандемия может завершиться, когда врачи будут фиксировать снижение числа заражений коронавирусом. При этом регистрировать количество случаев должны не на постоянной основе, а с периодичностью, отметил Болибок.

«Это будет означать, что эпидемия в РФ закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно», — добавил иммунолог.

При этом Болибок уверен, что в настоящее время рано говорить о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». Однако на ситуацию среди населения России влияет уровень вакцинации, который ниже, чем в государствах Европы. Это может привести к более тяжелому развитию эпидобстановки, пишет «Вечерняя Москва».