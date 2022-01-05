Протестующие пытаются штурмом взять здание администрации города Актобе

Участники протестных акций в казахстанском Актобе пытаются штурмом взять здание городской администрации, сообщили в среду пользователи социальных сетей.

Ранее в МВД республики сообщили, что в трех городах протестующие предприняли попытки нападения на местные администрации. В частности, это можно было заметить в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе.

Напомним, ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января граждане вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. Стоимость газа с 1 января выросла с 60 до 120 тенге за литр. Глава государства Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию и рассмотреть спорный вопрос, а также призвал участников акций к диалогу. На фоне беспорядков правительство ушло в отставку. В Алматинской и Мангистауской областях был объявлен режим ЧП. В административных центрах продолжает действовать комендантский час.