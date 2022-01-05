Сенатор Джабаров выразил уверенность в скором урегулировании ситуации в Казахстане

Власти Казахстана смогут взять под контроль ситуацию в стране, заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

Вместе с тем Джабаров добавил, что российские власти готовы оказать казахским коллегам любую необходимую помощь. Однако она должна быть невоенного характера, резюмировал первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации.

Стоит отметить, что на текущий момент в Казахстане наблюдаются народные волнения. Граждане республики болезненно отреагировали на решение властей о подъеме цен на топливо для автомобилей. Несмотря на снижение стоимости энергоносителей, протестующие продолжили акции.