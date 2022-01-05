МИД России сообщил, что данных о пострадавших в Казахстане россиянах нет

Россия внимательно следит за происходящим в Казахстане, сведений о пострадавших там россиянах нет. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее в Казахстане начались протесты, связанные с повышением цен на топливо. Местные жители вышли на улицы в ряде крупных городов, требуя понизить стоимость газа для автомобилей, которая с 1 января выросла в два раза.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», — говорится в сообщении МИД РФ.

Сейчас в Казахстане объявлен режим ЧП в Алматинской и Мангистауской областях. Кроме того, в административных центрах власти ввели комендантский час.